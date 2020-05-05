Уфа, , 10:43 — REGNUM Ремонт центральных улиц Уфы начнется после майских праздников. Об этом 4 мая сообщил генеральный директор АО «Башкиравтодор» Андрей Пролипото на «Транспортном часе», который прошел в онлайн-режиме.

По его словам, в настоящее время заводы по производству асфальта работают на полную мощность. К 1 мая было произведено 62 тысячи тонн смеси, что в 2,6 раза больше, чем в 2019 году.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в Башкирии воспользовались ситуацией и во время режима самоизоляции провели большую работу по ремонту дорог.

По словам заместителя премьер-министра правительства республики Раифа Абдрахимова, дорожных рабочих своевременно обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

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