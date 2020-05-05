Набережные Челны, Татария, , 10:25 — REGNUM ГКУ «Главинвестстрой РТ» объявило аукцион, в ходе которого определят подрядчика сразу для двух спортивных объектов — тренировочных футбольных манежей в Набережных Челнах и Нижнекамске. Общая стоимость лотов — более 645,955 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Аукцион проведут 14 мая 2020 года. Начальная цена лота — 645 955 591,92 рубля, из которых предельная стоимость на объект в Нижнекамске — 319 727 308,92 рубля. На набережночелнинский манеж определено 326 228 283 рубля. Завершить работы должны до 30 мая 2021 года, а начать 10 июня 2020 года. Финансировать стройку планируют из республиканского бюджета.

Напомним, ещё в июне 2019 года глава Татарии Рустам Минниханов предложил экс-тренеру клуба «Рубин» Курбану Бердыеву создать детско-юношескую академию футбола. Тогда же было принято решение о строительства пяти тренировочных манежей для юных футболистов. Два из них будут в Казани и по одному — в Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах.