Соединённые Штаты Америки, , 09:41 — REGNUM Пандемия коронавируса обернётся для туристической отрасли американского штата Калифорния потерей $72 млрд и обнулением десятилетних экономических достижений. Об этом сообщает газета Los Angeles Daily News со ссылкой на отчет аналитического центра Tourism Economics.

Аналитики изучили отраслевую статистику штата за минувшие десять лет и пришли к выводу, что экономические успехи этого периода сведены на нет. Это ежегодное увеличение потока туристов и количества рабочих мест, рост государственных и локальных налоговых поступлений.

Так, в 2019 году в туриндустрии трудились 1,2 млн жителей Калифорнии, однако в 2020 году занятость ожидается на уровне 613 тыс. человек.

Беспрецедентный кризис уже привёл к тому, что такие достопримечательности как Диснейленд и Голливуд остались без обычного потока туристов. Экономисты полагают, что восстановление отрасли может занять несколько лет.