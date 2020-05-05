Уфа, , 09:40 — REGNUM Производитель сгущенного молока планирует расширить производство в Башкирии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопросы расширения производства на Карламанском молочно-консервном комбинате рассмотрели на «Инвестчасе» в Башкирии.

Отмечается, что предприятие планирует установить линию стерилизации и запустить выпуск жестяных банок. Кроме этого, в планах — создание молочной фермы на 1200 голов крупного рогатого скота. Таким образом, объёмы переработки сырья будут увеличены до 150 тонн в сутки.

Кроме этого станет возможным увеличить ассортимент выпускаемой продукции. При этом сумма вложений составит порядка 953 млн рублей. По словам инвестора, в случае запуска производства концентрированного молока без сахара предприятие сможет выйти на рынки Азии и арабских стран. Отмечается, что в настоящее время лишь один завод в России производит такое молоко.

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