Париж, , 09:34 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр вновь призвал принять в Европе шкалу налогообложения цифровых гигантов, сообщает Le Figaro.

Около 140 государств ведут переговоры под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о новом соглашении о трансграничном налогообложении.

Столкнувшись с экономическими последствиями пандемии, министр экономики теперь больше внимания уделяют защите национальной экономики Франции.

«Этот кризис показывает, что те, кто сегодня преуспевает, являются цифровыми гигантами просто потому, что их деятельность продолжается, в том числе во время кризиса, и они облагаются меньшими налогами», — заявил Бруно Ле Мэр.

Издание отмечает, что отсутствие соглашения несколько государств-членов ввели национальный цифровой налог.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп поднял вопрос о французском заморском регионе Майотта во время своего выступления перед Сенатом.

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