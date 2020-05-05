Москва, , 09:33 — REGNUM Правительство РФ скорректировало график платежей по бюджетным кредитам в 2020 году. Это следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления.

В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021—2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025—2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Предполагается, что освобожденные средства регионы направят на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, существенно расширяющий кредитные возможности регионов. Согласно документу, регионы в 2020 году не вернут в федеральный бюджет около 78 млрд рублей. Законом вводится возможность предоставления в 2020 году из бюджета субъекта РФ бюджету другого субъекта РФ бюджетного кредита на срок до трех лет. Кроме того, снимаются многие ограничения на кредитование регионов из федерального бюджета.