Барнаул, , 09:19 — REGNUM Алтайским представителям малого и среднего бизнеса из резервного фонда российского правительства будет выделено 15,4 млн рублей в качестве антикризисной поддержки. Соответствующее распоряжение за подписью главы правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на Publication.pravo.gov.ru.

Общая сумма поддержки российских предпринимателей, согласно документу, составит 2 млрд рублей. Средства субсидии можно будет использовать для микрофинансовых государственных организаций и гарантийных организаций: и те, и другие должны будут помочь компаниям малого и среднего бизнеса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае гарантийной организацией является «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства».