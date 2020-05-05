Уфа, , 09:17 — REGNUM Инновационный завод по выпуску концентратов, крахмала и клетчатки предложила создать в Башкирии самарская компания «ИнгФуд». Об этом 4 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава Башкирии Радий Хабиров провел очередной «Инвестиционный час», в ходе которого было рассмотрено предложение о создании завода по глубокой переработке гороха.

Инвестор планирует создать в Нефтекамске завод мощностью 50 тысяч тонн в год на котором будут выпускаться концентраты, крахмалы и кормовая клетчатка. При этом сумма вложений в проект составит порядка 4,95 млрд рублей. Инвесторы готовы стать резидентами ТОСЭР Нефтекамска.

Отмечается, что на сегодняшний день подобные производства на европейском рынке функционируют только во Франции и Бельгии. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, создание такого производства в Башкирии позволит работникам сельскохозяйственной отрасли активно внедрять в севооборот горох, который способствует поддержанию плодородия почвы. Отмечается, что после гороха урожайность зерновых культур возрастает на 30 процентов. Поэтому аграрии Башкирии смогут удовлетворить спрос завода на сырье.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, республика нуждается в создании на ее территории производств по глубокой сельскохозяйственной переработке, на которых будут созданы высокотехнологичные рабочие места.

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