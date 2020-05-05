Москва, , 08:04 — REGNUM Розничные продажи одежды в России в период с февраля по апрель в 2020 году рухнули на 90%, говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты проанализировали информацию с кассовых чеков в первой половине апреля, сравнив её с аналогичными данными за февраль. Выяснилось, что в среднем по России граждане потратили на одну покупку в апреле 3805 рублей против 2140 рублей в феврале.

«Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня», — сообщили эксперты.

Отмечается, что в Москве ситуация с розничными продажами одежды немногим лучше — спад в столице в рассматриваемый период времени составил 76%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самые большие потери из-за ситуации с распространением коронавируса и введёнными в связи с пандемией ограничительными мерами несут владельцы салонов красоты, магазинов одежды и обуви.

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