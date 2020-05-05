Москва, , 07:55 — REGNUM Поставщик бортового питания для авиакомпании «Аэрофлот» — АО «Аэромар» объявило крупную закупку алкогольного продукции. Почти на 30 млн рублей планируется закупить вина испанского производства. Тендер объявлен через сопоставление предложений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена договора — 29,8 млн рублей. Вторая сторона по контракту должна будет поставить полусухое вино с объёмной долей этилового спирта от 12% до 14%. Испанские вина ёмкостью 0,187 л будут включены в платное меню на рейсах авиакомпании. В целом требуется по 100 тыс. бутылок белого и столько же красного вина испанского бренда Vina Albali. При этом стоимость за одну бутылку 0,187 л не должна превышать 124,17 рубля.

В техзадании уточняется, что у поставщика на складах должен быть двухмесячный запас товара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возобновить международные перевозки, которые были приостановлены в связи с пандемией коронавируса, авиакомпания планирует в середине лета. Это будет возможным в случае оптимистичного сценария развития ситуации.