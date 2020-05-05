Амстердам, , 07:46 — REGNUM Начиная с 4 мая нидерландская национальная авиакомпания KLM постепенно будет возобновлять работу на европейских маршрутах. Ежедневно будут выполняться рейсы в восьми направлениях, которые были приостановлены из-за вспышки коронавируса. Во время посадки и во время полёта пассажиры обязаны носить медицинские маски. Пассажиры сами должны обеспечить себя масками.

Речь идёт об одном полёте в день в следующие европейские города: Барселона, Мадрид, Рим, Милан, Будапешт, Варшава, Прага и Хельсинки.

В KLM сообщают, что возобновление маршрутов будет идти постепенно. Обстановка может еженедельно меняться, в зависимости от принимаемых в странах назначения мерах. В последнее время KLM выполняла не более 10% рейсов.