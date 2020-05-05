Канберра, , 07:28 — REGNUM Власти Австралии готовы выделить более $450 млн на создание вакцины против коронавируса нового типа, заявил глава австралийского правительства Скотт Моррисон. Соответствующее заявление опубликовала его пресс-служба.

«Австралия выделит 352 млн австралийских долларов (около $230,3 млн) на глобальные усилия по борьбе с COVID-19 и поиск вакцины», — говорится в заявлении.

Также $220,2 млн пойдет на исследовательскую работу по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая вспышка заболевания коронавирусной инфекцией была выявлена на мясокомбинате в штате Виктория в Австралии. Однако власти штата заверили жителей, что очаг заболевания не несет угрозы для здоровья проживающих в регионе.

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