Навашино, Нижегородская область, , 05:52 — REGNUM Администрация Навашинского городского округа Нижегородской области объявила аукцион, в рамках которого будет выбран подрядчик на строительство водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до города Навашино. Стоимость проекта оценивается в 496 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион в электронном виде пройдёт 20 мая 2020 года. Его начальная цена — 496 821 900 рублей, которые предусмотрены в бюджете городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2019−2023 годы». При оплате контракта также задействуют субсидии из федерального и областного бюджетов, которые выделяются на модернизацию объектов питьевого водоснабжения.

Возвести объекты должны до 1 ноября 2022 года, следуя графику.

Подготовительные работы включают монтаж 6087 иглофильтров, работу установки водопонижения, рекультивацию земель на площади 202 616 кв. м, а также вырубку растительности на площади 11 357 кв. м.

Основной этап — монтаж трубопроводов, 133 колодцев, а также систем водоснабжения, оборудования, в том числе резервуаров, насосной станции, системы очистки воды.