Иу, Китай, , 05:43 — REGNUM Новый грузовой поезд маршрута Китай-Европа вышел из города Иу в провинции Чжэцзян на востоке Китая по направлению к столице Латвии города Вильнюсу, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Почтовый поезд пройдет в общей сложности 10 146 км через Казахстан, Россию и Белоруссию, прежде чем доберется до пункта назначения. Поезд загружен 100 двадцатифутовых эквивалентов корреспонденции из Шанхая и еще четырех провинций общей массой 353,77 тонн. Он покинет страну через сухопутный порт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.

По прибытию в Вильнюс, корреспонденция направится в 36 европейских стран, включая Испанию, Данию, Швейцарию и Францию. В будущем, ожидается, что поезд будет ходить раз в неделю. Первый поезд маршрута Китай-Европа вышел из Иу в 2014 году. Он был загружен различным ширпотребом.