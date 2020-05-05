5 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Защиту от банкротства из-за пандемии коронавируса получили также и те компании, которые ранее были фигурантами громких скандалов и чьи долги перед клиентами исчисляются миллионами рублей.

Анастасия Степанова, , 05:32 — REGNUM Для поддержки экономики в свете пандемии коронавируса правительство России установило мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Туризм, как одна из наиболее пострадавших отраслей, также попал в перечень. Так автоматически в списке оказалась и скандально известная фирма, исключённая Ростуризмом из реестра туроператоров, из-за которой тысячи туристов два года назад застряли на острове Хайнань (КНР). Попавших в сложную ситуацию россиян пришлось возвращать на родину с привлечением властей. ИА REGNUM проанализировало ситуацию.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

О законе и моратории

1 апреля 2020 года в законе о банкротстве появилась норма о моратории на возбуждение дел о банкротстве, по которой «для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях» правительство РФ получило право устанавливать запрет на возбуждение таких дел по заявлению кредиторов на определённый срок. Также у федерального правительства есть право определять виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, и отдельные категории лиц, на которых распространяется действие моратория.

На период моратория заявления кредиторов о банкротстве возвращаются им, не допускается также обращение взыскания на заложенное имущество, приостанавливают исполнительные производства по имущественным взысканиям по требованиям, которые возникли до введения моратория.

Весной 2020 года туризм, как одна из пострадавших отраслей на фоне пандемии коронавируса, был включён в перечень и попал под действие моратория. Для получения защиты от банкротства на полгода достаточно, чтобы у фирмы был соответствующий основной код деятельности (ОКВЭД).

«Жемчужная река»

В декабре 2018 года федеральную медиаповестку всколыхнул скандал. Порядка 2 тысяч туристов из России (жители Казани, Челябинска, Уфы, Хабаровска и других городов) застряли на острове Хайнань из-за долгов туроператора, услугами которого они воспользовались. Туроператор, на тот момент работавший под брендом «Жемчужная река», задолжал авиакомпании «ИрАвиа» порядка 2 млн долларов США. Полёты были приостановлены, а туристы не смогли попасть домой. Генконсульство России тогда же направило правительству провинции Гуанчжоу просьбу взять под контроль вопросы размещения, питания и медицинского обслуживания пострадавших.

В ситуацию пришлось вмешаться властям, а также Следственному комитету России. 10 декабря 2018 года в отношении турфирмы было возбуждено уголовное дело («Злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия»).

Также в городском округе Хайкоу был создан антикризисный штаб, составлена дорожная карта по вывозу туристов. Первыми домой улетели 363 казанских туриста, позднее самолёты были отправлены в Хабаровск, Самару, Уфу и другие города.

После инцидента власти китайской провинции Хайнань заявили, что усилят контроль доступа на свой туристический рынок. Они также пообещали повысить порог и усилить проверки, квалификационный отбор туристических компаний и авиаперевозчиков, ведущих бизнес на острове.

Скандал завершился не только уголовным делом, но и исключением юрлиц, работавших под брендом «Жемчужная река», из реестра туроператоров. Приказом Ростуризма от 12 декабря 2018 года № 502-Пр-18 из единого федерального реестра туроператоров были исключены ООО «Тревел Дизайнерс» (ИНН 7 704 363 557) и ООО «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ» (ИНН 7 840 462 444), работавшие под общим брендом. Причиной исключение стала «невозможность исполнения указанными юридическими лицами всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта, начиная с 8 декабря 2018 года». По сведениям Ростуризма, на день исключения компаний из реестра, «на о. Хайнань оставались более 2,4 тыс. туристов данной компании, в том числе тех, у кого не было обратных билетов».

Последний вывозной рейс был совершён 21 декабря 2018 года, а всего с 12 декабря 2018 года было вывезено 2 645 туристов. Только расходы из резервного фонда ассоциации «Турпомощь» на отправку россиян домой в той истории составили 68,3 млн рублей.

А в конце декабря 2018 года выяснилось, что 5,42 тыс. клиентов туроператора, которые уже купили путёвки, выехать на отдых не смогут. В пресс-службе Ростуризма тогда же сообщили, что обязательства компании перед клиентами больше, чем страховое покрытие, а значит компенсаций на всех не хватит. Размер страховки по каждой компании был ограничен 10 млн рублей.

Юридические лица

Исключённые из реестра туроператоров ООО «Тревел Дизайнерс» (ИНН 7 704 363 557) и ООО «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ» (ИНН 7 840 462 444) на сегодня все ещё действующие юрлица. При этом последнее, созданное в Санкт-Петербурге в декабре 2011 года, с 20 декабря 2019 года находится в стадии ликвидации. Данное ООО принадлежит Виталию Федорищеву полностью с января 2019 года. Компания также была владельцем 79% доли ликвидированного в марте 2020 года ООО «Жемчужная река» из Москвы. Совладельцем последнего была Екатерина Белавина. Именно Белавина является единственным собственником второго юрлица — ООО «Тревел Дизайнерс». Ранее директором ООО был Сергей Щекин, чьи данные совпадают с данными фигуранта уголовного дела.

«Тревел Дизайнерс» учреждено в Москве в июле 2016 года.

Банкротное дело и мораторий

21 апреля 2020 года в арбитраж Москвы поступил иск от четырёх граждан к ООО «Тревел Дизайнерс» с требованием признать её банкротом. Но уже 27 апреля исковое заявление вернули заявителям, указав, что компания подпадает под действие моратория и в ближайшие полгода не может быть обанкрочена.

«Согласно перечню лиц, на которых распространяется действие моратория в соответствии со статьей 9.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», налогоплательщику ООО «Тревел Дизайнерс» (ОГРН 1 167 746 627 245, ИНН 7 704 363 557) предоставлена мера поддержки в виде моратория на банкротство, что подтверждается также сведениями, опубликованными ФНС РФ на сайте www.nalog.ru (https://service.nalog.ru/covid)», — отметил судья в определении и вернул иск.

При этом в базе Федеральной службы судебных приставов ООО фигурирует в 1,2 тыс. исполнительных производствах как должник. В большинстве случаев речь идёт о взысканиях имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Вероятно, через суд бывшие клиенты компании до сих пор пытаются возместить стоимость путёвок, материальный и моральный ущерб от так и несостоявшегося отдыха.