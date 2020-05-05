Бразилиа, , 04:53 — REGNUM Рекордного количества нефти в 1 млн баррелей в сутки, которое отправляется на экспорт, добилась по итогам апреля бразильская нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro (Petrobras), 4 мая сообщается на ее сайте.

Прошлый рекорд был установлен в декабре 2019 года, когда компании удалось увеличить этот показатель до 771 тысячу баррелей в день. Отмечается, что совокупный экспорт Petrobras в первом квартале вырос на 25% по сравнению с предыдущим периодом. Главным потребителем бразильской нефти стал Китай. Его доля в экспорте составила 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно соглашению, которые достигли страны ОПЕК+, общий объем нефти, добываемой в мае — июне, должен быть снижен на 10 млн баррелей в сутки.

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