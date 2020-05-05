Москва, , 02:56 — REGNUM Многомиллионные претензии к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» выставило Минобороны России. Иск на сумму свыше 22,3 млн рублей был подан в арбитраж Москвы, но пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил 29 апреля 2020 года. Сумма претензий — 22 356 447,37 рубля. Ответчик, учрежденный в 2003 году в Амурской области, был поставщиком почти в 50 госконтрактах на сумму свыше 36,7 млрд рублей и заказчиком почти в 900 контрактах на сумму 37,5 млрд рублей. При этом девять контрактов на 28 млрд рублей были заключены с ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный». Военный строитель выступал подрядчиком по ряду объектов космодрома.

Претензии к ФГУП также имела дирекция космодрома Восточный, но иск, поданный 28 апреля 2020 года, был ей возвращён. В деле речь шла о требовании освободить участок на территории действующей строительной площадки космодрома «Восточный» от материальных ценностей.