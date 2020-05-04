Берлин, , 23:09 — REGNUM Власти Германии всё ещё поддерживают реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», несмотря на санкции против этого трубопровода со стороны США и других стран. Такой ответ дал кабинет министров Германии на запрос одного из депутатов Бундестага.

В письме сказано, что германское правительство всё ещё рассчитывает на завершение строительства «Северного потока — 2» и в целом позитивно оценивает данный проект, который сулит стране экономическую выгоду.

При этом германские власти не намерены предпринимать какие-то дополнительные меры на санкции против данного проекта со стороны США. В правительстве Ангелы Меркель считают, что какие-либо ответные действия на американские санкции совершенно бесполезны. Но не исключается, что какие-то контрмеры против американских санкций возможны в том случае, если они будут поддержаны на уровне Евросоюза.

Если же «Северный поток — 2» достроен не будет, то германскому энергетическому сектору это не угрожает — поставки энергоносителей сильно диверсифицированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США с помощью своих санкций смогли остановить строительство «Северного потока — 2» на его финальной стадии. Теперь России придется достраивать газопровод самостоятельно. В «Газпроме» считают, что смогут достроить «Северный поток — 2» к концу 2020 года, может быть в первом квартале 2021 года.