Лондон, , 23:00 — REGNUM Мировые цены на нефть североморской смеси марки Brent сегодня, 4 мая, в ходе торгов на Лондонской бирже продемонстрировали рост на 5,14%.

Согласно данным торгов, за баррель Brent поставкой 20 июня дают $27,8. Это на 5,14% больше, чем в начале торгового дня.

Напомним, что с 1 мая начало действовать новое соглашение ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти практически всеми нефтедобывающими странами.

В мире наблюдается колоссальный профицит предложения нефти на рынке, так как потребление топлива серьезно упало из-за пандемии коронавируса.