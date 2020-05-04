Пекин, , 22:51 — REGNUM Эпидемия коронавирусной инфекции привела к снижению доходов в первом квартале 2020 года Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации (CNOOC), сообщает 4 мая Синьхуа со ссылкой на заявление руководства компании.

Отмечается, что за указанный период CNOOC смогла заработать более 41,5 млрд юаней (около 5,9 млрд долларов), что более, чем на 2,8 млрд юаней меньше, чем в первом квартале 2019 года. При этом объем производства компании в годовом исчислении вырос почти на 10%, однако фактором, обеспечившим негативный тренд доходов, стало почти 20%-е снижение цены на нефть.

По заявлению главного исполнительного директора компании Сюй Кэцяна, в планах руководства CNOOC находится более строгое управление издержками и финансовыми потоками.