Москва, , 22:21 — REGNUM Бывший вице-премьер России, глава фонда «Сколково» и глава Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович назвал те сферы, которые, по его мнению, будут востребованы еще длительное время после завершения пандемии коронавируса. Об этом Дворкович рассказал в интервью РБК сегодня, 4 мая.

По мнению Дворковича, даже после пандемии так или иначе будут востребованы дистанционные услуги.

«Это касается доставки товаров, касается услуг, связанных с дистанционной работой, дистанционным обучением. Все это будет испытывать бум еще долгое время», — сказал он.

Также Дворкович уверен, что активно расти и развиваться будут телемедицина, персональные медицинские услуги с использованием новейших технологий.

При этом Дворкович считает, что экономический кризис, вызванный пандемией, так или иначе переживут все сферы экономики.