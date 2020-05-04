Нью-Йорк, США, , 22:12 — REGNUM Фондовый рынок США проводит торги 4 мая в «смешанном настроении» на фоне очередного обострения отношений с Китаем и снижения котировок крупнейших авиакомпаний.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 80,19 пункта (0,34%), до 23 643,50 пункта, индекс S&P 500 снизился на 2,21 пункта (0,08%), до 2828,50 пункта, индекс Nasdaq вырос на 55,22 пункта (0,64%), до 8660,16 пункта.

Несмотря на общее негативное состояние американской и мировой экономики, на настроение инвесторов позитивно действует начало ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса в США.

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