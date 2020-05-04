Душанбе, , 22:07 — REGNUM Национальный банк Таджикистана (НБТ) обязалвсе кредитные организации страны подготовить план мероприятий, согласно которым они будут проводить пересмотр обслуживания долга некоторых должников, которые находятся в сложных финансовых условиях, с возможностью предоставления им льгот в виде отсрочек платежей по кредитам.

При этом критерии «сложного финансового положения» должника не уточняются.

Данные меры входят в разработанный главным банком страны План мероприятий по предотвращению возможного влияния пандемии коронавирусной инфекции на банковский и страховой сектора экономики, а также на национальную экономику Таджикистана.

В рамках плана мероприятий, с 1 мая 2020 года ставка рефинансирования устанавливается на отметке в 11,75%, снизившись на 1 процентный пункт.

Помимо этого, до 1 августа кредитные организации обязаны приостановить деятельность проблемных и убыточных банковских центров.

Согласно рекомендациям Национального банка, кредитные организации могут увеличить объёмы выдаваемых кредитов для производственного предпринимательства, в частности, для производителей импортозамещающих товаров.