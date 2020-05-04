Бишкек, , 22:06 — REGNUM Правительство Киргизии, разрабатывая программу поэтапного возобновления экономической деятельности после карантина по коронавирусу должно было дать ломбардам вновь начать работать с 1 мая, а не три недели позже. Об этом на заседании парламента заявил депутат Тынчтыкбек Конушбаев, передает «Tazabek».

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Парламентарий аргументировал свою позицию по этому вопросу тем, что в каждом из ломбардов работают только два человека и не бывает столпотворения клиентов, которые могли бы заразить друг друга коронавирусом.

В ответ на это премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что открытие ломбардов и пунктов обмена валют запланировано на 21 мая в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения, который считает, что коронавирус может распространиться через денежные купюры.

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