Москва, , 21:58 — REGNUM Бывший вице-премьер России, глава фонда «Сколково» и глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович считает, что принятые российскими властями меры поддержки для малого и среднего бизнеса вполне достаточны, однако самый тяжелый период экономического кризиса, вызванного пандемией, наступит летом — в июне и июле. Об этом Дворкович рассказал в интервью РБК.

«Я думаю, заявленных мер или достаточно, или почти достаточно», — сказал Дворкович.

Он напомнил, что не все меры еще заработали в полную силу и не все заявленные механизмы используются на практике эффективно.

Кроме того Дворкович считает, что основной удар экономического кризиса, вызванного пандемией, начнется в июне и июле. Вот тогда компаниям понадобиться еще большая помощь от государства.

В целом, Дворкович считает, что нынешний кризис изменит модель поведения людей. Компании станут более консервативными и менее рискованными. Конкуренция в экономике снизится.