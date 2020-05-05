Тегеран, , 07:40 — REGNUM 4 мая глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези подчеркнул необходимость выполнения договоренностей, достигнутых в ходе встречи высокопоставленных чиновников двух стран и решений совместной экономической комиссии двух стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ваези в телефонном разговоре с министром торговли Турции Рухсар Пеккан также призвал к углублению торгово-экономических отношений между Ираном и Турцией в качестве двух дружественных соседних государств.

Говоря о воздействии коронавируса на региональную и глобальную экономику, Ваэзи подчеркнул необходимость возобновления пограничных обменов и автомобильных перевозок при соблюдении всех протоколов в области здравоохранения с целью развития торговых отношений.

Отметив, что расширение железнодорожного сотрудничества приведет к процветанию и развитию торговли между двумя странами, Ваези заявил, что обе стороны рассматривают возможность увеличения товарообмена в рамках соглашения о преференциальной торговле.

Чиновник высоко оценил успешные достижения иранских врачей и наукоемких компаний, а также медицинского и научного центра в борьбе с коронавирусом, выразив готовность поделиться опытом с Турцией в этой области.

Министр торговли Турции, в свою очередь, подчеркнула необходимость возобновления торгово-экономических отношений в нынешних экономических условиях, вызванных COVID-19 во всех странах, заявив, что торговля с Ираном ведется по железной дороге и предпринимаются усилия по ее расширению.

По ее словам, торговые обмены будут возобновлены при соблюдении протоколов здравоохранения.