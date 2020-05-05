Тегеран, , 08:13 — REGNUM 4 мая парламент Ирана одобрил законопроект об изменении официальной валюты на туман, составляющий 10 000 риалов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранские законодатели проголосовали за внесение поправок в закон о денежно-кредитной и банковской политике Ирана и изменение официальной национальной валюты на туман.

Новый закон ставит перед Центральным банком Ирана задачу пересчета валютного коэффициента с учетом валютного резерва и обязательств страны перед Международным валютным фондом.

В законе также оговаривается, что риал будет оставаться в обороте наряду с туманом в течение двух лет, при этом старые монеты и банкноты будут постепенно выходить из оборота и заменяться новыми.

По имеющимся данным, Центральный банк Ирана в течение данного периода проведёт подготовительную работу для реализации новых поправок в закон.