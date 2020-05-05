Тегеран, , 08:38 — REGNUM Иранская провинция Систан и Белуджистан имеет значительные возможности в рыбной промышленности, о чем говорит экспорт более 3000 тонн продуктов питания в Малайзию, Гонконг, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам, Бангладеш, Тайвань, Пакистан, Россию и Оман за последний иранский год (завершившийся 20 марта 2020 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 мая.

Имея доступ к открытым водам, различные рыбопромысловые причалы, экспортные объекты, промышленные города и подходящие условия для выращивания креветок, иранские города Чабахар и Конарак являются важнейшими торговыми районами в провинции Систан и Белуджистан.

Управляющий директор рыбного хозяйства Систана и Белуджистана Мохаммад Шахлибар заявил, что в провинции действуют 11 рыболовных портов, включая Тис, Конарак, Рамин, Зарабад, Пазам, Хафт-э-тир, Берис, Гвадар, Джод.

Чабахар, как единственный порт Ирана, имеющий выход к океану, играет важную роль в развитии торговли, экспорта и импорта, а также в сфере рыболовства.