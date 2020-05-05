Тегеран, , 09:05 — REGNUM 2 мая местный представитель иранской провинции Систан и Белуджистан заявил, что открытие пограничного пункта Римдан с Пакистаном станет поворотным моментом для экономики стран региона и страны в целом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эбрахим Джавшири рассказал IRNA, что пограничный пункт Римдан, расположенный недалеко от иранского города-порта Чабахар, является ближайшим районом для осуществления связей с Пакистаном. Он находится всего в 650 километрах от Карачи, крупнейшего порта Пакистана. Римдан был выбран для транспортировки людей и товаров между Ираном и Пакистаном.

Джавшири отметил, что отсутствие безопасности в пакистанском Белуджистане заставило Афганистан заинтересоваться Римданом, который может превратиться в ближайшее время в крупный экономический центр.

С другой стороны, Пакистан планирует связать порт Гвадар с иранским Римданом как для того, чтобы подключиться к иранской железнодорожной сети, так и для того, чтобы осуществлять торговлю с Афганистаном и Туркменистаном.

Прогнозируется, что через пограничный пункт будет перевезено около миллиона пассажиров и 200 000 тонн грузов, что обеспечит занятость и развитие экономических связей с соседними государствами.