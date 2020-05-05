Тегеран, , 09:06 — REGNUM Иран произвел 48,2 миллиарда медикаментов за последний иранский календарный год (закончившийся 19 марта 2020 года), и этот показатель вырос на 23,7 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, согласно статистике министерства промышленности, рудников и торговли Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 мая.

Согласно статистике, Иран также произвел 231 700 тонн шин (рост на 4%), 1 100 000 тонн бумаги (рост на 7,4%), 519 400 тонн картонных коробок (рост на 0,6%), 698 000 кубометров древесностружечных плит (рост на 12,2%) и 1 216 900 кубометров волокна (рост на 1,4%).

За тот же период иранские заводы произвели 36 600 тонн пестицидов, что продемонстрировало рост на 37,2% по сравнению с соответствующим периодом за предыдущий год. Между тем производство кожи и обуви с учётом незначительного роста на 0,9% достигло 49 млн квадратных футов и 139,3 млн пар соответственно.