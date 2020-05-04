Пекин, , 20:10 — REGNUM Ещё три десятка миллионов долларов будут выделены Китаем Всемирной организации здравоохранения для помощи странам в борьбе с пандемией, сообщил 4 мая китайский посол в Европейском союзе Чжан Мин.

Китайский дипломат от лица Пекина пообещал неизменное содействие ВОЗ и напомнил, что Китай уже выделил $20 млн в помощь работе организации.

Чжан Мин «Недавно мы решили дополнительно оказать ей финансовую помощь в размере $30 миллионов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ООН заявили, что для помощи всем заражённым вирусом SARS-CoV-2 необходима сумма в €37,5 млрд.

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