Лондон, , 19:48 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе торговой сессии 4 мая на Лондонской бирже, июльские фьючерсы Brent уверенно держатся выше $26 за баррель.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подорожали на 45 центов (1,70%), до $26,89 за баррель. Ранее в ходе торгов марка уже поднималась до $27,20 за баррель.

Июньские фьючерсы WTI подорожали на 38 центов (1,92%), до $20,16 за баррель. Максимум сессии WTI пока составляет $20,52 за баррель.

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