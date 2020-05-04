Ташкент, , 19:02 — REGNUM В Узбекистане для создания валового внутреннего продукта стоимостью тысяча долларов расходуется в 2−3 раза больше энергии, чем в развитых странах, 44 процента годового спроса на нефтепродукты покрывается за счет импорта. Об этом говорилось на совещании по вопросам повышения эффективности в топливно-энергетической отрасли и оптимизации энергопотребления, которое провел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На совещании были обсуждены вопросы снижения энергорасходов в 2−2,5 раза в ближайшие годы.

В частности, отмечена необходимость приспособления производимой сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей на газ.

Сообщалось, что к концу этого года будут введены в строй 3 установки пропан-бутановой смеси и завод по производству синтетического топлива (GTL). В результате импорт авиакеросина, дизельного топлива и сжиженного природного газа будет полностью замещен.

«На отопление и освещение используется 40 процентов производимой в стране электроэнергии. В этом процессе также много перерасхода. К примеру, для отопления 1 квадратного метра площади в Узбекистане в среднем используется 400 киловатт-часов электроэнергии, в то время как в развитых странах — 170 киловатт-часов», говорилось на совещании

В связи с этим даны указания по широкому использованию энергосберегающих технологий при проектировании и строительстве многоэтажных зданий, привлечению иностранных инвестиций для повышения энергоэффективности объектов социальной сферы.

В ходе анализа потребления энергии в промышленности поставлена задача разработать программу мер по повышению энергоэффективности в разрезе сфер и отраслей. Даны поручения по изучению энергоэффективности 285 крупных промышленных предприятий с привлечением международных организаций энергетического аудита, а также снижению тарифов на электроэнергию для предпринимателей, организовавших работу в три смены, в 1,5 раза на время ночной смены.

Говоря о возобновляемых источниках энергии, было отмечено, что их внедрение послужит решению проблемы нехватки природного газа и нефти, минимум вдвое сэкономит расходы потребителей.

«К примеру, если солнечные панели и системы нагрева воды будут установлены в 150 тысячах домов, то это может сберечь 319 миллионов кубометров природного газа в год», отмечалось на совещании.

Подчеркнута важность стимулирования использования возобновляемых источников энергии, пересмотра законодательства и создания дополнительных условий для потребителей на основе мирового опыта. Рассмотрены вопросы, связанные с привлечением прямых инвестиций в отрасль, строительством солнечных фотоэлектрических и ветряных электростанций в регионах.

Также были затронуты вопросы более широкого внедрения автоматизированной системы учета и контроля потребления электроэнергии и природного газа.

Ранее ИА REGNUM опубликовало развернутый материал об энергетической отрасли Узбекистана.

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