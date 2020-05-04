Подгорица, , 18:27 — REGNUM Международное рейтинговое агенство Standard & Poor's прогнозирует, что черногорская экономика впадет в рецессию из-за пандемии COVID-19. Самой пострадавшей отраслью называется туризм, а именно от нее экономика получает основные доходы.

В прогнозе S&P говорится, что 2021 году экономический рост восстановится, но нынешняя ситуации существенно повлияеть на банковский сектор. Прогноз по Черногории пересмотрен со стабильного на негативный — рейтинг «B+/B».

В следующий раз S&P пересмотрит рейтинги 4 сентября 2020 года.