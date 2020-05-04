Курган, , 18:20 — REGNUM Власти Курганской области с середины мая в качестве дополнительной меры социальной поддержки пострадавших от ограничений в период пандемии коронавируса будут бесплатно предоставлять отдельным категориям граждан семенной картофель, либо двух поросят, либо телёнка с запасом кормов. Об этом в своём аккаунте сети Instagram сообщил глава региона Вадим Шумков.

«Категории получателей будут определяться, исходя из складывающейся ситуации, чтобы в первую очередь подстраховать тех, кто потерял работу, либо работает, но относится к малообеспеченным», — пояснил Шумков. ⠀

Глава Зауралья отметил, что списки нуждающихся будут формировать органы социальной защиты по месту проживания получателей помощи. В данную работу будут вовлечены и главы муниципалитетов.