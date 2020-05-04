Вашингтон, , 19:09 — REGNUM В министерстве энергетики США осуществляют поиск дополнительных емкостей для заполнения их нефтью. Об 3 мая сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин в беседе Fox Business.

«Мы плотно работаем с главой минэнерго по вопросу заполнения стратегических резервов. Я знаю, что он ищет больше емкостей, в то время как президент нацелен на заполнение стратегических резервов страны», — заявил глава ведомства.

Мнучин также подчеркнул, что данная мера является одним из способов поддержки нефтяной индустрии Соединенных Штатов.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что согласно отчету Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти в Соединенных Штатах за последнюю неделю апреля выросли на 9 млн баррелей. Однако этот показатель оказался меньше прогнозируемого аналитиками увеличения на 10,6 млн баррелей.

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