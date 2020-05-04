Москва, , 17:33 — REGNUM Скорее всего, экономический спад в России будет ещё более глубоким, чем в Европейском союзе, в силу зависимости российской экономики от сырьевых источников, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 4 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Сокращение производства в Европе, как, впрочем, и в других странах, негативно скажется на экспортных возможностях и, главное, экспортных доходах России. Это закономерным образом усугубит экономические трудности РФ. Уже давно говорилось, что надо создавать другую экономическую систему, чтобы не зависеть от продажи нефти. Этого не было сделано, и сейчас мы пожинаем плоды 20 лет, растраченных впустую, — сказал он. — Кроме того, очень много в России будет зависеть от того, как будет построена новая экономическая модель после завершения пандемии. Пока нет никаких признаков того, что руководство страны извлечёт уроки из кризиса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что в РФ экономически почти не пострадали лишь около 15 млн человек.