Афины , , 16:56 — REGNUM Предприятия малого и среднего бизнеса в Греции постепенно возвращаются к работе после карантинных ограничений. О том, как выглядит парикмахерская «в новой нормальности», рассказывает AMNA.

Парикмахерские и салоны красоты клиенты посещают теперь только по предварительной записи. Причем, если в парикмахерской четыре раковины, то одновременно использоваться могут только две, которые находятся на максимальном расстоянии друг от друга. Работники носят маски и перчатки. Если салон представляет услугу маникюра и педикюра, то между мастером и клиентом ставится плексиглас.

По отзывам владельцев салонов красоты, полная готовность к приему клиентов означает, что на входе установлен специальный стенд из оргстекла с антисептиками, бахилами, масками и перчатками. Кроме того, помещение регулярно дезинфицируется, о чем клиентам сообщают в объявлении, и число клиентов, которые находятся в нем одновременно, должно быть равно числу мастеров (то есть три мастера — три клиента в помещении, например).

Сотрудники салонов красоты говорят, что чувствуют себя немного странно, когда весь персонал носит маски и одноразовые перчатки, парикмахеры — маски-щиты, «повсюду антисептики, а при выходе клиент может обработать руки антибактериальными салфетками».