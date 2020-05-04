Таллин, , 16:22 — REGNUM Инфраструктурный международный проект скоростной железной дороги не будет реализован в Эстонии. Об этом заявил 3 мая в интервью радиостанции «Трес» лидер Консервативной партии Эстонии (EKRE) и министр внутренних дел Март Хелме.

«В действительности проект Rail Baltica дальше не продвигается. Да, покупается земля, кто-то сидит в офисах и получает хорошую зарплату, но на самом деле проект стоит на месте», — сказал Хелме.

По его словам, это связано с противодействием «нашей партии».

В свою очередь, его сын и министр финансов Эстонии Мартин Хелме в интервью журналистам этой же программы заявил, что благодаря Rail Baltica Таллин получил виадук и трамвайную линию в аэропорт, что пошло на пользу экономике страны.

Напомним, проект Rail Baltica, стоимостью в 5,8 млрд евро, должен быть реализован в 2026 году. Эти сроки постоянно отодвигаются, а стоимость растёт.