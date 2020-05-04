Киев, , 16:11 — REGNUM Украинское государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») начало работы по текущему среднему ремонту трассы «Харьков — Ялта».

Соответствующее заявление сегодня, 4 мая, обнародовала пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонтные работы идут на участке трассы в Запорожской области Украины, в этом году планируется отремонтировать 122,9 км.

Отмечается, что в рамках указанных ремонтных работ Укравтодор выполнит: капитальный ремонт дороги на участке от города Запорожья в направлении Днепропетровской области общей протяженностью 17,6 км, капремонт моста через реку Большой Утлюг, а также ремонт на участках автодороги от города Запорожье до города Мелитополь по территории Запорожского, Васильевского, Михайловского и Мелитопольского районов, общей протяженностью 105,3 км.

В конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его правительство в рамках программы «Большая стройка» в текущем году планирует вложить 100 млрд гривен в дорожное строительство, что позволит создать не менее 170 тысяч новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

Также в правительстве обещали, что несмотря на кризис, расходы на строительство дорог в бюджете не будут сокращены.