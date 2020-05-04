Рига, , 16:07 — REGNUM В Латвии объявлен конкурс на закупку восьми новых дизельных поездов. Об этом пишет 4 мая портал LSM со ссылкой на данные Государственной компании Pasažieru vilciens (PV).

Основные требования, которые PV предъявляет к новому подвижному составу, состоят в том, что в одном поезде должно насчитываться 200−250 посадочных мест, при этом длина состава не может превышать 110 метров. Поезда должны быть способны развивать скорость до 140 км в час.

Решение о победе в конкурсе планируется объявить 5 июня. Срок поставки поездов — ноябрь 2023 года.

Напомним, ранее компания PV была вынуждена отказаться от сотрудничества с российской компанией «Звезда» из-за введённых США и ЕС санкций.