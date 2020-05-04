Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Эпидемситуация в стране позволяет раньше запланированного начать отмену ранее введенных ограничений, и с 5 мая в Грузии возобновят работу все строительные компании, заявил на заседании правительства 4 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«На основании анализа данных мы можем сказать, что с 5 мая мы выдадим соответствующие разрешения, чтобы возобновили работу все функционирующие в строительном секторе компании, а также компании, занимающиеся производством стройматериалов. А также все компании, которые так или иначе связаны со строительным бизнесом, смогут возобновить работу с 5 мая», — заявил премьер.

Он также сообщил, что сформированные на базе минздрава и министерства экономики специальные группы продолжат ежедневную проверку всех работающих компаний, и призвал владельцев и руководителей этих компаний строго выполнять все требования и рекомендации минздрава.

По информации премьера, с завтрашнего дня также будет разрешена работа авторемонтных компаний, так как «это критически необходимо для сферы логистики и перевозок».

По данным на 15:00 4 мая, в Грузии подтверждено 593 случая заражения коронавирусом, в том числе за минувшие сутки выявлено 4 новых случая инфицирования. 223 человека выздоровели, 9 скончались. В режиме карантина содержатся 5028 человек, в стационарах под наблюдением находятся 537 пациентов.