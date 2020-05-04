Ереван, , 14:59 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что для республики вопрос снижения тарифа на российский газ имеет важное значение.

«Вопрос газа для нас имеет чрезвычайно важное значение. Мы продолжим обсуждения с нашими российскими коллегами», — сказал он на брифинге в парламенте.

Он добавил, что обе страны имеют стратегические отношения и насыщенную двустороннюю повестку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировали, что цены на углеводороды, которые обе страны получают из России, завышены.

Читайте подробнее: Лукашенко и Пашинян солидарны: российский газ стоит слишком дорого