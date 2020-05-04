Ташкент, , 14:57 — REGNUM Изменения в правила биржевой торговли в Узбекистане упрощают участие в торгах продавцов и покупателей. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа».

Поправки позволят аккредитовать клиентов биржи с помощью электронной цифровой подписи. Кроме того, для аккредитации брокеров не требуется дополнительных документов, в том числе заявления, государственной регистрации юрлиц и уставов.

Отменяется также требование по предоставлению копий учредительных документов зарубежных предприятий. Вместе с тем повышается ответственность регистраторов торговых площадок. Изменения вступят в силу с 10 мая.

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