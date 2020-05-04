Сеул, , 14:55 — REGNUM Южная Корея занимает 38-е место в мировом рейтинге благотворительности, составленном английской компанией Charities Aid Foundation (CAF). Об этом сообщает Yonhap News.

Согласно опубликованным данным, процент людей, жертвующих деньги в благотворительные организации, составил 34%. Отмечается, что схожий результат был зафиксирован в Узбекистане (35%), Парагвае (34%) и Ливане (33%).

Однако, среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Южная Корея занимает 20-е место. В Чили показатель составил 44%, в Словении — 36%. Отмечается, что из списка были исключены Исландия, Норвегия и Турция, поскольку соответствующий опрос в данных странах проведен не был.

Всемирный индекс благотворительности (World Giving Index) — индекс мониторинга уровня благотворительной деятельности государства, разработанный английской компанией Charities Aid Foundation (CAF) в 2010 году.