Берлин, , 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2», со стороны правительства Германии не последует. Об этом сообщается в правительственном ответе на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, опубликованном 4 мая на сайте немецкого парламента.

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«Правительство не будет инициировать обсуждение ответных мер, дипломатических санкций, запретов на въезд для ответственных за санкции против «Северного потока — 2», — говорится в ответе на парламентский запрос.

Отмечается, что, по мнению правительства ФРГ, подобные меры «не приносят пользы». Кроме того, в правительстве указали на необходимость согласия Европейского союза для введения контрмер на санкции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Германии заявили, что сохранят своё положительное отношение к проекту газопровода «Северный поток — 2» и рассчитывают на его завершение.

Напомним, трубопровод «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно, планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Реализации этого проекта активно противостоит Вашингтон.

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