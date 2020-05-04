Душанбе, , 13:45 — REGNUM Движение пассажирского автотранспорта между центральной частью Таджикистана и регионами из-за распространения коронавируса приостановлено не будет, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на министерство транспорта страны.

В ведомстве опровергают слухи о закрытии движения на автодорогах Душанбе-Хорог-Душанбе и Душанбе-Ходжент-Душанбе. Эти автотрассы остаются открытыми для движения транспорта.

Также в сообщении говорится о том, что терминалы, водители и пассажиры транспортных средств должны в обязательном порядке пройти обработку антисептическими препаратами. В ведомстве подчеркнули, что водители ежедневно проходят медицинское обследование, получая от врачей все необходимые рекомендации.

Помимо этого, водители авто, а также пассажиры обязаны носить медицинские маски.

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