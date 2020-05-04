Берлин, , 13:40 — REGNUM Немецкое правительство продолжает свое положительное отношение к проекту газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), рассчитывая, что последний будет завершен. Об этом сообщается в правительственном ответе на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, который 4 мая опубликован на сайте немецкого парламента.

«Правительство ФРГ по-прежнему положительно оценивает проект «Северный поток — 2», — говорится в обнародованном документе.

Также в нем отмечается, что правительство Германии считает «СП-2» в первую очередь коммерческим проектом и сообщается, что кабинет министров страны исходит из того, что газопровод будет закончен, хотя и неизвестно, как это будет реализовано технически.

«Правительство продолжит оказывать политическую поддержку участвующим в проекте компаниям», — заключается в опубликованном ответе правительства Германии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что федеральное сетевое агентство Германии (BNA) намерено отклонить заявку компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG, которая была направлена то, чтобы освободить данный газопровод от требований газовой директивы Евросоюза.