Ростов-на-Дону, , 13:31 — REGNUM В Ростовской области не собираются пересматривать план реализации инвестиционных проектов по строительству газовых заправок. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 4 мая.

На Дону в непростых условиях реализуют 12 инвестиционных проектов по строительству объектов. Угрозы срыва ввода в эксплуатацию запланированных в 2020 году газозаправочных комплексов нет, говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в пресс-службе донского губернатора уточнили число газовых заправок, которые планируется построить в регионе в течение 2020 года. Ввести в эксплуатацию планируется 14 объектов, при этом работы ведутся на территории 16 комплексов.

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