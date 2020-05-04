Тегеран, , 13:22 — REGNUM Законопроект, согласно которому должна быть проведена деноминация и переименование национальной валюты Ирана, принял меджлис (парламент) данной страны. Об этом 4 мая сообщает агентство ISNA.

Согласно данного законопроекта, теперь национальная валюта Ирана будет носить название «туман», в то время, когда ранее она называлась «риал».

Также указывается, что при обмене за один туман будут давать 10 тысяч риалов, что позволит сократить валютный номинал на четыре порядка.

Кроме этого, сообщается, что замена национальной валюты будет проведена постепенно и продлится в течение трех лет.

Отметим, проект проведения такой денежной реформы был одобрен правительством Ирана ещё в 2016 году, а все остальное время проводилось обсуждение его деталей.